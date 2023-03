Campeonato Interno de Society da Caldense é exaltado pelos jogadores

Poços de Caldas, MG – A 4ª rodada do campeonato interno de futebol society da Caldense aconteceu na noite desta quarta-feira (08) na sede do clube da Veterana, com jogos entre Racing 5 x 2 Peñarol e Del Valle 6 x 2 Chivas. Toda estrutura montada pelos organizadores foi exaltada pelos jogadores antes das partidas.

Renato Ribeiro, goleiro da equipe do Racing, enalteceu os esforços do clube na realização do campeonato. “A organização inovou promovendo algo diferente em parceria com a Caldense. Houve a conquista de novos patrocinadores que possibilitaram montagem de arquibancada e alimentação, não só para os jogadores como também para as famílias, então só temos a agradecer”, afirmou o jogador, que é conhecido como Renatão entre os associados.

Questionado sobre a relevância da realização de tais eventos, Renato destacou a importância da socialização entre os envolvidos. “Nós que amamos o futebol não víamos a hora de acontecer um novo campeonato e conhecer novas pessoas, estreitar as relações e até conhecer a família dos outros associados é muito bacana”.

O Campeonato Interno de Futebol Society de 2023 é composto por dez times, divididos em dois grupos de cinco que se enfrentam dentro de cada chave até as eliminatórias. Os jogos acontecem toda segunda e quarta-feira a noite na sede clube.

Renan Muniz/Caldense