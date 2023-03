Concessionária de motos é furtada em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na madrugada desta quinta-feira (9), uma concessionária localizada na Avenida Mansur Frayha em Poços de Caldas foi alvo de furto. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem não identificado quebrou o vidro da frente da loja após pegar uma pedra em um arbusto de decoração. Em seguida, ele entrou no estabelecimento e levou 20 peças de roupas para motoqueiros, totalizando um prejuízo de R$ 20 mil reais.

Esta não é a primeira vez que a concessionária é alvo de bandidos. Em menos de quatro meses, a loja já havia sido furtada anteriormente. A central de monitoramento da loja registrou o crime e acionou a perícia, mas até o momento, o autor não foi encontrado.

Diante desse cenário, é importante que a população esteja atenta e protegida contra os principais golpes praticados atualmente, como alerta a campanha lançada pela Prefeitura de Poços de Caldas em parceria com o Procon e a Delegacia da Polícia Civil. Segundo dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), em 2022, Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp. É fundamental que as pessoas fiquem atentas aos sinais de golpes e denunciem qualquer atividade suspeita às autoridades competentes.

Com a segurança cada vez mais ameaçada, é importante que as empresas também invistam em medidas preventivas e tecnológicas para garantir a proteção de seus estabelecimentos e clientes. Afinal, a segurança é um direito fundamental de todos e deve ser assegurada por todos os meios possíveis.