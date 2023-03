Curso para Gestantes: Unimed Poços está com inscrições abertas

Poços de Caldas,MG – O Curso para Gestantes, oferecido gratuitamente pela Unimed Poços, está com inscrições abertas para toda população. Os encontros serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de março, no auditório da cooperativa de saúde, localizada na Avenida Gentil Messias Kitate, 217 – Vila Cruz.

Durante o curso, a equipe multidisciplinar da Unimed – composta por obstetra, pediatra, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e enfermeira obstetra – vão abordar temas como as modificações físicas e emocionais durante o período gestacional, o papel e importância da rede de apoio, além dos cuidados básicos com recém-nascido e amamentação.

Os interessados podem fazer a inscrição aqui (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSWLXbR-FL0rWaiV4ksVzTYu6kkJAz195QDZgAHVADtFgwHg/viewform?usp=pp_url) ou através dos telefones (35) 3729-3366 ou (35) 3722-3373.

VIVER BEM

Dentre os serviços oferecidos pela Unimed Poços estão os programas do Viver Bem, que tem como objetivo principal promover melhor qualidade de vida, através de educação em saúde, prevenção ou complicações de doenças já estabelecidas. As atividades oferecidas aos beneficiários são: Atenção à Saúde da Gestante e Puérpera, Idoso Bem Cuidado, Oficina da Memória, Acompanhamento do Paciente Diabético e Hipertenso, Ambulatório de Prevenção do Pré-Diabético, Grupo de Reeducação Alimentar, Grupo Antitabagismo, Serviço de Assistência Domiciliar e Atividades Físicas.