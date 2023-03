Grupo de mulheres dos PSF´s comemora Dia Internacional das Mulheres com visita à Casa da Cultura

No último dia 8 de março, as senhoras que participam do grupo de artesanato dos Psf´s de Poços de Caldas (Programa Saúde da Família) tiveram a oportunidade de comemorar o Dia Internacional das Mulheres de uma forma especial. Elas foram convidadas a visitar a Casa da Cultura da cidade, onde puderam conhecer as exposições e participar de atividades culturais.

A visita à Casa da Cultura foi uma forma de valorizar as participantes do grupo e reconhecer a importância das mulheres na sociedade. Além disso, a atividade proporcionou momentos de lazer e cultura para as senhoras, contribuindo para a promoção da saúde emocional e social.

Os Psf´s de Poços de Caldas tem como objetivo promover a saúde de forma integral, considerando não apenas a saúde física, mas também a emocional e social dos pacientes. E atividades como o grupo de artesanato e a visita à Casa da Cultura demonstram o compromisso do programa com essa abordagem. A participação das senhoras nessas atividades é uma forma de estimular sua participação ativa na comunidade e promover sua inclusão social. E, além disso, o artesanato e a cultura são atividades terapêuticas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente dos idosos.

Assim, o Psfs de Poços de Caldas segue com suas iniciativas de aproximação da comunidade e promoção da saúde integral, valorizando e reconhecendo o papel das pessoas idosas na sociedade.

A ideia de ir atá a Casa da Cultura foi de Paulo Danilo Vieira foi de reunir as senhoras todas as quintas-feiras, das 14:00 às 16:00 horas, para fazer artesanato na Unidade de Saúde.