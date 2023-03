Jin Jin inaugura unidade no Shopping Partage Poços

Poços de Caldas (MG) acaba de ganhar uma opção para quem gosta da combinação de gastronomia oriental com agilidade. A Jin Jin, rede de franquias da Halipar (Holding de Alimentação e Participações) especializada em culinária asiática fast-food, “estreia” no município com uma loja no Shopping Partage, seu principal ponto comercial.

A unidade, que começou a atender o público na quarta-feira (08), é vista como estratégica, uma vez que a cidade é considerada um grande polo turístico, com alto fluxo de pessoas, e o empreendimento está localizado logo na entrada, próximo às rodovias, o que facilita o deslocamento e atrai consumidores locais e dos arredores, como moradores de Águas da Prata, Bandeira do Sul e Divinolândia, entre outras.

“Nós já gostávamos da Jin Jin como consumidores e estamos muito felizes em adquirir uma franquia. Além do tamanho da marca e da qualidade já conhecida, vemos também como uma oportunidade, pois notamos que, no local escolhido, não há outras opções de culinária asiática, que está em alta no paladar do brasileiro há alguns anos. Acreditamos que teremos excelente retorno, assim como o shopping”, comenta Roger Silva de Oliveira, que já era franqueado Halipar com uma loja do Montana Grill, também em Poços de Caldas.

“Temos uma unidade do Montana, da qual gostamos muito, e, por isso, agora também apostamos na Jin Jin, em razão de já conhecermos o excelente atendimento da Halipar, que nos auxilia e nos dá ótima estrutura”, acrescenta.