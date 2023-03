Sucesso da literatura espírita, “Violetas na Janela” é indicação de leitura das bibliotecas públicas

Poços de Caldas, MG – “Violetas na Janela” é um dos livros mais vendidos sobre espiritismo. Com uma linguagem simples e clara, o livro apresenta como é a continuação da vida após a morte do corpo físico, sob a ótica espírita.

O livro é assinado por Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho e ditado pelo espírito Patrícia, uma jovem de 19 anos, que desencarna muito cedo e, através de sua tia Vera Lúcia e por meio da psicografia, conta como é a vida em uma colônia espiritual. A jovem que partira tão tranquilamente, narra como é a convivência com os desencarnados no plano espiritual e na Colônia São Sebastião, trazendo questionamentos sobre as necessidades humanas como ir ao banheiro, sentir fome, ter sede, tomar banho ou simplesmente dormir.

A obra pretende mostrar que é necessário pensar sobre a morte enquanto encarnados e fala ainda sobre a aceitação da morte de um ente querido para aqueles que ficaram. Patrícia conta suas experiências e seus aprendizados, inclusive dos trabalhos a serem feitos nas Colônias, nos Postos de Socorro, no Educandário junto às crianças e inclusive no Umbral, para socorrer os desencarnados com vícios e que precisam de ajuda espiritual.

Sucesso de público, “Violetas na Janela” explica a desencarnação e como é a continuação da vida, rodeada de amigos espirituais e ensinamentos.

Título: Violetas na Janela

Autor: Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, ditado pelo espírito Patrícia

Primeira Editora: Petit

Ano: 1999

Indicação de livro

Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das bibliotecas, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

“Violetas na Janela” é a indicação de leitura da equipe da Biblioteca Centenário para esta semana e está disponível para empréstimo em quatro das cinco unidades de acesso público que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas de Poços de Caldas.

