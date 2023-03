Vereadora Luzia Martins encaminha reivindicações do Jardim Kennedy II à Prefeitura

Poços de Caldas, MG – Três Indicações foram encaminhadas pela vereadora Luzia Martins (PDT) à Prefeitura, solicitando melhorias no bairro Jardim Kennedy II. Recentemente, a parlamentar esteve no local, oportunidade em que recebeu demandas dos moradores, entre elas manutenção das ruas, limpeza de terrenos, plantio de árvores e execução de uma horta comunitária.

Luzia ressalta que o Jardim Kennedy precisa de uma atenção especial. “Ele é muito castigado por falhas no passado e merece ser cuidado. As melhorias na infraestrutura são fundamentais para o bem-estar dos moradores. A qualidade das ruas é muito ruim, com muitos buracos, e não há uma manutenção adequada. Além disso, as ruas estão com muita sujeira, o que pode atrair animais nocivos e contribuir para a proliferação de doenças. Os terremos baldios também oferecem riscos, pois possuem mato alto, podendo ter risco de incêndio e animais peçonhentos. Enfim, são muitas situações que precisam de atenção. Fica claro que os problemas podem afetar negativamente a qualidade de vida dos moradores, tornando o bairro um lugar menos atraente para se viver e afetando o valor imobiliário da região”, diz.

As indicações apresentadas pela vereadora abordam, ainda, outras reivindicações. Ao ouvir os profissionais da educação, foi sugerido a construção de um muro ao redor do CEI Catavento, além de uma cobertura do quiosque existente na instituição. Outra demanda é a disponibilização de uma área ao lado do PSF para criação de uma horta comunitária, monitorada pelos próprios usuários e profissionais da unidade de saúde. “As horas comunitárias promovem a segurança alimentar e podem ajudar, também, na educação alimentar, porque as pessoas aprendem sobre a importância de comer alimentos saudáveis e de aprender a cultivá-los. É uma iniciativa importante que poderia ser desenvolvida no bairro, resgatando o sentimento de pertença”, comenta a legisladora.

Ainda sobre a região sul, Luzia Martins é autora de um Requerimento que busca informações do Executivo sobre a manutenção do CEI Professora Anésia Camargo de Andrade, no bairro Jardim Kennedy I. No documento, a vereadora questiona se existe previsão para obras no local, se há projeto para demolição de um casebre localizado ao fundo da unidade de ensino, propenso à proliferação de bichos, e com isso adequação de uma área de lazer para as crianças, e se existe planejamento para reforma do telhado, que está caindo.

Todas os Requerimentos e Indicações elaboradas pelos vereadores estão disponíveis para consulta no Portal da Câmara, em Proposições.