Bandidos tentam roubar agência do Bradesco de Monte Belo

Monte Belo, MG – A PM foi acionada via 190 para averiguar indivíduos suspeitos em uma agência bancária do Bradesco na cidade de Monte Belo. A guarnição deslocou e se deparou com um Fiat Argo de placas RVN-6B95 momento que foi feito tentativa de abordagem do veículo que evadiu rapidamente sentido a saída da cidade mas foi abordado, tendo neste momento sido verificado que haviam cinco indivíduos e quatro deles se renderam deitando ao chão e um saiu correndo a pé tomando rumo ignorado.

Após averiguações foram encontradas ferramentas no interior do veículo abordado assim como foi verificado que a agência apresentava sinais de arrombamento nas grades e correntes cortadas.

Foi verificado que um dos autores havia mandado de prisão em seu nome por homicídio e roubo na comarca de Uruguaiana/RS

Não foram encontradas armas. Um suspeito que estava no veículo Honda Civic foi abordado no posto Sanharão e o mesmo confirmou que estava junto dos demais citados.

Perícia técnica foi acionada.

Materiais apreendidos: 10 celulares, ferramentas diversas. R$ 867 reais em espécie e dois veículos foram removidos.