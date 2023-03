Equipe Focus Professor Mazinho realiza emocionante evento de graduação

Poços de Caldas, MG – No último sábado (11), a equipe Focus Professor Mazinho da Poços Caldense de Sanda Boxe Chinês e Defesa Pessoal realizou um evento de graduação em seu novo centro de treinamento, localizado na Avenida Julia Hussein Rayday 111. O evento contou com a presença de alunos, familiares e convidados que puderam assistir a uma aula/demonstração de técnicas de Sanda e Defesa Pessoal urbana.

A graduação foi foi marcada pela emoção da graduação de 9 alunos nos mais diversos níveis, realizada pelo Professor Zaparoli, responsável técnico da equipe. Os alunos demonstraram todo o seu empenho e dedicação em suas jornadas de treinamento, sendo reconhecidos por seus esforços com a conquista das novas graduações.

O próximo evento de graduação já está agendado para o mês de dezembro e promete ser mais um momento de celebração do esforço e dedicação dos alunos da equipe Focus Professor Mazinho. A Poços Caldense de Sanda Boxe Chinês e Defesa Pessoal reafirma o compromisso com a formação de seus alunos e com o desenvolvimento da prática de Sanda e Defesa Pessoal no Brasil.