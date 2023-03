Foragido da justiça é preso após agredir a ex-companheira

Poços de Caldas, MG – A PM recebeu um mandado de prisão em desfavor de um homem de 30 anos e iniciou diligências a fim de localizá-lo.

Chegando na residência do autor, os militares verificaram que uma mulher estava no quarto com ele.

A mulher de 36 anos relatou a PM que o homem é seu ex-companheiro e que ela estava ali contra sua vontade e que o autor estaria a agredindo e a ameaçando de morte.

Horas antes, o homem foi até a casa da vítima e depois de ameaçá-la, tomou seu celular e a chave de sua casa e deixou o local.

A vítima, então, foi até a casa do autor para tentar reaver o aparelho, mas o homem a forçou a entrar em sua casa e ali a ameaçou de morte dizendo que ela não seria de mais ninguém.

Ele também passou a agredir a mulher com tapas e empurrões.

Ela tentou ligar para a PM, porém o autor tomou o telefone de suas mãos e o quebrou.

Durante busca, ele foi localizado em seu chaveiro, a chave da casa da vítima.

Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante.

A vítima foi encaminhada para o hospital, onde foi atendida.