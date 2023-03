Pesquisa mostra exagero nas demandas por equidade entre os sexos

São Paulo, SP – A pesquisa International Women´s Day, realizada pelo Ipsos, apresentou dados preocupantes em relação à percepção dos brasileiros sobre a igualdade de gênero. Segundo o estudo, 45% dos entrevistados acreditam que as mulheres foram longe demais em suas demandas pela equidade entre os sexos. Esse número é alarmante e reflete a desinformação e o preconceito que ainda existem na sociedade brasileira.

Apesar disso, a pesquisa também apontou uma perspectiva positiva. No Brasil, 70% dos entrevistados concordam que é preciso uma aliança com os homens para alcançar a igualdade de gênero. Esse dado é fundamental, uma vez que a luta pela equidade entre os sexos deve ser realizada por toda a sociedade, sem exceção.

No entanto, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de pessoas que acham que se está exigindo demais do público masculino na busca pela equidade entre os sexos. Esse resultado evidencia a necessidade de conscientização e de diálogo sobre a importância da igualdade de gênero para toda a sociedade.

Outro dado positivo da pesquisa é que quase 75% dos entrevistados acreditam que há ações que podem ser tomadas para alcançar a igualdade de gênero. Esse número é superior à média global, o que demonstra que os brasileiros estão mais conscientes e engajados nessa luta.

Além disso, a pesquisa mostrou que há um aumento no número de brasileiros que se identificam como feministas, passando de 41% em 2019 para 46% em 2023. Esse dado é importante, pois o feminismo é um movimento fundamental para a promoção da igualdade de gênero e o combate ao machismo e à misoginia.

Outros dados relevantes apresentados pela pesquisa incluem o fato de que 34% dos brasileiros são mais propensos a falar sobre igualdade de gênero com a família e amigos, número superior à média global, e que 21% se manifestaram quando um amigo ou membro da família fez um comentário sexista. Além disso, 21% falaram sobre igualdade de gênero no trabalho, mostrando que a temática está sendo discutida em diversos âmbitos da sociedade.

Em resumo, a pesquisa International Women´s Day apresentou dados preocupantes em relação à percepção dos brasileiros sobre a igualdade de gênero, mas também mostrou uma perspectiva positiva de engajamento e conscientização sobre o tema. É importante continuar a luta pela equidade entre os sexos e promover o diálogo e a conscientização sobre a importância do feminismo e da igualdade de gênero para toda a sociedade.