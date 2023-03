Capotamento entre Poços de Caldas e Andradas deixa condutor e passageira feridos

Poços de Caldas, MG – A equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para comparecer ao local onde um veículo VW/GOL encontrava-se capotado sobre a pista de rolamento no sentido POÇOS DE CALDAS/MG A ANDRADAS/MG. As vítimas, o condutor e a passageira, já haviam sido socorridas pelo Corpo de Bombeiros quando a equipe chegou ao local.

A perícia foi acionada, mas o Plantonista da Delegacia de Polícia (Depol) informou que seria realizada posteriormente. O veículo, apesar de estar licenciado, foi recolhido do local para um pátio credenciado pelo DETRAN/MG, a fim de liberar a via e garantir a segurança do trânsito.

No Hospital Margarita Moraes, os envolvidos já haviam sido liberados e identificados por meio de suas respectivas fichas. O condutor, L.S.O, 20 anos, auxiliar de mecânico e regularmente habilitado, relatou que estava transitando pela Rodovia MGC 146, sentido POÇOS DE CALDAS/MG A ANDRADAS/MG, sob forte chuva, acompanhado da passageira J.V.S.F, 17 anos, empacotadeira, quando perdeu o controle direcional na altura do Km 534, próximo a uma curva, e saiu da pista de rolamento. Ele bateu em um barranco antes de capotar e parar na posição final sobre a pista de rolamento.

Foi lavrado um Auto de Infração de Natureza Administrativa (AINA) referente às condições constatadas dos pneus. O condutor e a passageira foram medicados no HPS e liberados, apenas com queixas de dor nas mãos, conforme a ficha de atendimento, mas sem edema e com movimentos preservados.