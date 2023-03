Governador recebe delegação ministerial da Alemanha no Palácio da Liberdade

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema recebeu, neste domingo, 12, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, parte da delegação ministerial da Alemanha, que está cumprindo agendas de trabalho em Minas Gerais. Os alemães participaram de um almoço com o governador e representantes do setor industrial mineiro, além de secretários de governo e autoridades dos dois países.





A delegação alemã está em Minas Gerais em agenda para reforçar a parceria entre o Estado e o país europeu. A comitiva é liderada pelo vice-chanceler e ministro federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck. O encontro contou, também, com a participação do ministro federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir.



Na ocasião, o governador ressaltou a parceria com a Alemanha e destacou que o encontro é positivo para Minas Gerais.



“É um prazer enorme receber a delegação da Alemanha aqui no nosso estado. Temos um grande trabalho a fazer no sentido de nos integrarmos e ampliarmos o nosso relacionamento comercial”, pontuou. “Principalmente, em um momento como o atual, pós-pandemia, em que muitos fornecedores estão concentrados na Ásia, o que acaba causando um desconforto muito grande para alguns países”, acrescentou.



Zema ressaltou o papel de Minas, hoje, como grande exportador de produtos agrícolas e, ainda, com enorme potencial para ampliar essa produção, com mais tecnologia e qualidade.

“Nossas equipes técnicas estão dialogando para avaliarmos maiores e melhores potencialidades para incrementarmos todo esse intercâmbio entre Minas Gerais e Alemanha. Queremos receber investimentos de mais empresas alemãs”, destacou o governador.



O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, frisou a importância do Brasil como único parceiro estratégico da Alemanha na América Latina.



“Nos últimos 39 anos, registramos muitas transformações nos nossos países, tanto no plano econômico, como em outros. Estamos felizes por estar em Minas Gerais para abrir o 39º Encontro Empresarial Brasil-Alemanha, e queremos agradecer de coração pela recepção”, disse.



O ministro federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir, exaltou o estado e disse que Minas pode, justamente, ser exemplo para os alemães. Está entre os objetivos da visita, inclusive, conhecer de perto o funcionamento do Programa de Alimentação Escolar da rede estadual pública.



“Não é por acaso que estamos iniciando nossa viagem pelo estado de Minas Gerais. O Brasil é, assim como a Alemanha, um estado federativo e, nesse sentido, são muito importantes as iniciativas tomadas pelos governos estaduais”, sinalizou. Sabemos, por exemplo, que em Minas Gerais há três colheitas por café – e isso é extraordinário”, exemplificou.