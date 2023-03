ABBA THE SHOW chega ao Brasil e vem a Poços

Poços de Caldas, MG – Há quase meio século nascia na Suécia um dos maiores fenômenos da música pop mundial ABBA. O quarteto formado por Benny, Bjorn, Agnetha e Frida, bateu todos os recordes, transcendeu horizontes e atravessou o tempo como um dos mais genuínos e bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos.

Separados há mais de quatro décadas, nunca anunciaram um fim, mas uma nova reunião sempre foi aguardada por diferentes gerações de fãs.

Seus inúmeros hits ganharam força com a criação do musical “Mama Mia” que virou filme tornando-se uma das maiores bilheterias do cinema e do teatro musical.

O aguardado retorno em estúdio ocorreu em 2021 para acompanhar o projeto “ABBA Voyager”, um espetáculo tecnológico que recriou em computador o quarteto pop que nunca mais voltou aos palcos.

Para felicidade dos seus fãs, um projeto musical moldado com excelência fez com que a banda não pudesse mais fazer. Viajar pelo mundo apresentando-se para mais de dois milhões de pessoas com a mesma maestria sonora e visual da formação original.

Há duas décadas ABBA THE SHOW, criado por Camila Dahlin, Katja Nord, Matthew Freeman e Uffe Anderson, músico que acompanhou o quarteto, ganhou projeção mundial e vem lotando apresentações em mais de 40 países.

“ABBA THE SHOW” é um fenômeno em todo o mundo, tendo realizado cinco vezes mais shows que a primeira formação nos anos 60. Foram 130 vs 777, para mais de 2 milhões de pessoas em mais de 40 países pelo mundo.

Entre as apresentações mais marcantes estão 3 noites com ingressos esgotados no Hollywood Bowl (2004, 2009 e 2010). E a memorável apresentação brasileira em 2011, quando o projeto se apresentou para mais de 70 mil pessoas no vale do Anhangabaú na cidade de São Paulo.

ABBA THE SHOW é formado por Camila Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Lasse Jonsson, Finn Sjobërg, Lasse Wellandere e Roger Palm, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres regida pelo Maestro Matthew Freeman.

O show propõe uma viagem no tempo numa mágica jornada através da história do ABBA, quando Bjorn, Benny, Agnetha Frida se apresentavam juntos. Uma extravagância musical repleta de hits em 2 horas de show com as clássicas “Waterloo”, “SOS”, “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Money Money Money”, “Knowing Me Knowing You” e muito mais.