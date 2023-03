Copa Loló 2023 de Futebol Society homenageia um dos principais professores de Poços

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas está vivenciando um momento muito especial para o esporte local. A Copa Loló 2023 de Futebol Society Pré-Mirim teve início na noite de ontem, 13 de março, e está sendo realizada com atletas da categoria Sub 11. A competição é uma promoção da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e tem um significado muito especial para a comunidade esportiva da cidade, pois homenageia um dos principais professores da área.

O Sr. Geraldo Flora Muniz, conhecido como Loló, é o homenageado deste ano. Loló tem uma longa trajetória dedicada ao desenvolvimento e crescimento do esporte no Município de Poços de Caldas e, por isso, é uma figura muito respeitada na cidade. Durante a cerimônia de abertura da competição, que contou com a presença de autoridades locais e do próprio homenageado, Loló se mostrou muito feliz e emocionado com a homenagem.

Após a cerimônia de abertura, aconteceram os primeiros jogos da Copa Loló 2023 de Futebol Society Pré-Mirim. Três partidas foram realizadas no campo 1 de Society do Parque Municipal Antônio Molinari. O Ousacs Alegria venceu o Sesc por 1×0 na primeira partida, a Coopoços fez 1×0 no Sest Senat no segundo jogo e, no terceiro, o Bate Bola marcou 2×0 na Arena Primeiro Passo.

A Copa Loló é uma competição que promove o esporte na cidade de Poços de Caldas e revela jovens talentos do futebol. Além disso, homenagear um dos principais professores da área é uma forma de reconhecer e agradecer o trabalho de Loló e de tantos outros profissionais que dedicam suas vidas ao esporte. Como destacou Fernando Henrique dos Santos, o Pelezinho, a homenagem a Loló é mais do que merecida e representa um momento de muito orgulho para toda a comunidade esportiva de Poços de Caldas.