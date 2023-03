Evento na Urca aborda biosseguridade na avicultura

Poços de Caldas, MG – O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA realizou nesta terça-feira (14) o Dia do Ovo, evento sobre avicultura. Participaram o coordenador regional do instituto, Vladimir Fadini, o coordenador de fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Cláudio Torres, entre outros.

Um dos temas abordados foi a importância da biosseguridade, conjunto de práticas de manejo que são adotadas em uma produção avícola, com o objetivo de impedir a disseminação de doenças na granja. As ações são estabelecidas para prevenir, evitar e controlar a entrada de patógenos que afetam a saúde, o bem-estar e o desempenho das aves. As medidas sanitárias fazem com que o estabelecimento avícola tenha uma circulação mínima de microrganismos e, caso haja a incidência de um patogênico, os protocolos impedem que ele se espalhe ou saia da granja.

Outros temas abordados foram certificação de frangos e ovos caipiras, registro de entrepostos e cadastro de granjas. Houve palestras dos especialistas Izabella Hergot, coordenadora de programa de aves do IMA, Anna Zilda Spampinato, coordenadora regional do instituto, Maurício Pontes, coordenador do Certifica Minas, e Beatriz Ferreira, coordenadora do Consórcio CPGI.

O Dia do Ovo teve apoio da Emater e das prefeituras de Poços de Caldas e Caldas.