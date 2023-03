Gaapo realiza programação especial na Unacon na Semana das Mulheres

Poços de Caldas, MG – Como todo ano, o Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico (Gaapo) realiza na Unacon programações especiais em todas as datas comemorativas. Na quarta-feira passada, 08, Dia das Mulheres, foi entregue lembrancinhas para as pacientes que estavam na Unidade. Já na quinta, 09, dia que a Unacon recebeu mais mulheres para tratamento, um grupo de maquiadoras da cidade proporcionou um dia de beleza para as pacientes. A programação da semana terminou na sexta, 10, com um lindo show do duo The Bartos, que fez a turma esquecer um pouco da doença e curtir grandes clássicos da música.

A voluntária do Gaapo, Lena Alexandre, destaca o carinho em que foi feita a programação. “Na quarta, 08, Dia das Mulheres, como era um dia que tem menos mulheres na Unacon, nós preparamos uma lembrancinha que a gente ganhou de doação, bombons e cartõezinhos em referência ao Dia das Mulheres doados por uma voluntária, Já na quinta, 09, um dia que tem mais mulheres, nós preparamos algo mais especial e levamos maquiadoras voluntárias para dar um dia de beleza para as pacientes. E na sexta, 10, trouxemos a dupla de mãe e filha, The Bartos, um duo que proporcionou uma manhã muito especial para as pacientes. Eu acho que tem que comemorar mesmo, pois são mulheres lutadoras, guerreiras, que merecem um carinho no coração e essa é a nossa missão: trazer carinho, apoio e aconchego para essas mulheres que tanto precisam”, afirma a voluntária.