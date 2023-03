Inscrições abertas para o Inova Pet em Poços

Poços de Caldas, MG – Em Minas Gerais, mais de 18 mil pequenos negócios atuam no setor de pet shop, de acordo com dados da Receita Federal. Já em Poços de Caldas há 230 empresas no ramo. Pensando neste mercado que não para de crescer, o Sebrae Minas promove na próxima quarta-feira (15/3), o Inova Pet, no Espaço Cultural da Urca. Na programação, oficina, exposição e palestra sobre tendências e novidades em produtos e serviços, além de orientações para melhorar a gestão dos negócios do segmento. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (35) 3722-3352.

O evento é direcionado para empreendedores, donos e funcionários de pet shops, lojas de banho e tosa e clínicas veterinárias. As atividades têm início às 13h, com a oficina “Procedimento operacional padrão de banho e tosa, e legislação específica”, conduzida pelo consultor e proprietário da escola de estética animal Passarim Grommering School, Luiz Henrique Raimundo.

Já às 19h, acontece o Seminário “Tendências e inovações para o setor Pet”, com a participação de Nathália Minzon, da Clínica Pimp My Pet, e o Grommer Luiz Passaraim, que vão apresentar tendências e técnicas diferenciadas sobre estética animal. Além disso, haverá um painel entre os palestrantes e empresários convidados, das cidades de Varginha e Pouso Alegre, e exposição de produtos e serviços de pequenos negócios do mercado pet.

SERVIÇO

Inova Pet em Poços de Caldas

Data: 15 de março (quarta-feira)

Horário: a partir das 13h

Local: Espaço Cultural da Urca – Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro.

Inscrições: https://loja.sebraemg.com.br/?ftr=search&city_id=29

Informações: (35) 3722-3352