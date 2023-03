Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 14, é de céu nublado e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta terça-feira é de 15 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

A terça-feira, 14, será mais um dia com variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas em Minas Gerais, principalmente no Oeste mineiro, para onde também há previsão de trovoadas.



Nas demais regiões mineiras, as típicas pancadas de chuva de verão surgem por conta da combinação entre aquecimento diurno e umidade.



A partir de quarta-feira, a tendência é de redução das chuvas, inicialmente no Centro-Sul e, posteriormente, em todo o estado.