Com ajuda de testemunha Polícia Militar recupera bicicletas furtadas

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira, 14 de março de 2023, a Polícia Militar de Poços de Caldas, recuperou duas bicicletas furtadas na Rua João de Parolis, no bairro Jardim Country Club. O caso aconteceu por volta das 6h45min, quando o solicitante de 45 anos de idade percebeu que suas duas bicicletas da marca Caloi, modelo Ceci T13R24V21 e cor branca A2, que estavam presas a um suporte na garagem do prédio em que reside, haviam sido furtadas.

Além disso, o solicitante informou que o carro da família, um Fiat Cronos, teve o capô danificado durante o furto das bicicletas, uma vez que elas ficavam localizadas na parte superior onde o veículo é estacionado. Após receber a denúncia, a Polícia Militar iniciou um intenso rastreamento e recebeu informações de que as bicicletas estavam na casa de uma testemunha.

A testemunha, uma mulher de 61 anos de idade, relatou que uma vigilante que faz patrulhamento pelo bairro durante a madrugada viu as bicicletas furtadas e as abandonou próximo à sua casa. A vigilante solicitou à testemunha que guardasse as bicicletas até que o proprietário fosse localizado e identificado para posterior devolução.

Felizmente, as bicicletas foram recuperadas graças à ação rápida da Polícia Militar e da colaboração da testemunha. A investigação do caso continuará para identificar e prender o(s) responsável(is) pelo crime.