Ubs Regional Sul recebe palestra sobre violência contra a mulher

Poços de Caldas, MG – Dentro da programação do Dia Internacional da Mulher, a UBS Regional Sul recebeu uma palestra sobre violência contra as mulheres. O evento contou com a participação da delegada regional, Maria Cecilia Gomes Flora, da Policia Civil, e da delegada Juliane Emiko, da Delegacia da Mulher.

A palestra foi realizada em dois horários, dividindo as equipes para que o atendimento à população não fosse comprometido, sendo voltada às equipes da UBS Sul, do Cras – Centro de Referência de Assistência Social, das UBS Kennedy 1 e 2, e também da Abaco – Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, que atuam na região e tratou de detalhes do ciclo de violência contra mulher e da rede de atendimento a esse crime. A finalidade da palestra foi a de levar ao conhecimento da equipe os direitos que a Lei Maria da Penha oferece e de conscientizá-los sobre o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher e sobre o ciclo da violência. Ademais, foi ressaltada a importância do requerimento de medidas protetivas e da necessidade de denunciar, o mais cedo possível, qualquer tipo de violência.

Também foram explicados os diversos tipos de violência que podem ser cometidos contra a mulher, ressaltando a necessidade da vítima não esperar a violência se desdobrar em violência física para, somente aí, procurar a Delegacia.

Por fim, foi consignado que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema estrutural e, consequentemente, demanda a participação de toda a sociedade para resolvê-lo, partindo, sobretudo, da educação e da conscientização sobre os direitos e formas de proteção à mulher previstos na Lei 11.340/06.

A dentista da UBS Regional Sul, Gislene Barbosa, ressalta que foi um evento esclarecedor e fica mais fácil para os servidores acolherem as mulheres vítimas de algum tipo de violência. “Como estabelecemos um vínculo bastante estreito com a população em nosso território, é importante que elas vejam na unidade de saúde um local em que elas também possam se segurar e buscarem ajuda sempre que houver necessidade e com isso ajudarmos de alguma forma”.