Administração e taxistas discutem solução para vagas de estacionamento no centro

Poços de Caldas, MG – A administração municipal vem trabalhando em conjunto com representantes dos taxistas da cidade para buscar soluções para a questão das vagas de estacionamento no centro.

A proposta em discussão é transformar algumas das vagas ocupadas pelos táxis em estacionamentos regulares, uma vez que a frota de táxis na cidade está bastante reduzida e há uma grande demanda por vagas para estacionamento no centro. A medida tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e tornar o centro da cidade mais acessível para todos.

A administração tem ouvido as demandas dos taxistas e buscado formas de atender às necessidades de ambos os lados. A expectativa é que a solução encontrada seja benéfica para todos e contribua para melhorar a qualidade de vida da população de Poços.

Segundo a administração, as conversas começaram numa reivindicação dos próprios taxistas que reconhecem que alguns pontos já não são mais viáveis. Entre alguns exemplos destaque para o ponto de taxi localizado no antigo Hospital Pedro Sanches e hoje se tornou um ponto completamente desnecessário. Será preciso fazer um reestudo para determinar áreas que podem abrigar realmente os pontos e isto será feito em conjunto entre taxistas e administração.