Colisão entre veículos no Véu das Noivas deixa dois feridos leves

Poços de Caldas, MG -Na noite de ontem, 14/03/23, por volta das 19h e 30min, o Corpo de Bombeiros de

Poços de Caldas foi acionado para ocorrência de acidente automobilístico, entre 02 veiculos, na Avenida Joao Pinheiro n°7028 – Bairro Joias do Vale do Sol, próximo a entrada do ponto turístico Cachoeira Véu das Noivas, ocasionando 02 vítimas.

Para esta ocorrência, deslocou-se 01 Vtr de Comando de Área com desencarceradores e uma viatura de Resgate, sendo acionado guarnições da Policia Militar para tal.

No local do acidente os militares deparam com 02 veículos. Um deles estava sobre a pista de rolamento, Chevrolet Onix Cinza, era ocupado por um condutor (38), este estava consciente, orientado, fora de seu veículo, caminhando pela cena e queixando de dores na região da lombar.

O segundo veículo, Jeep Renegade Azul, estava no leito do córrego, parcialmente com

sua frente submersa, aproximadamente 15 ( quinze) metros abaixo do nível da avendida,

com o seguinte condutor ( 52), fora do veículo, consciente, orientado, queixando dores no

braço direito.

Com aplicação de técnicas de salvamento terrestre, usando cordas, escadas e

ferramentas como mosquetões e fitas de ancoragem, o condutor do Jeep Renegade, foi

retirado do local onde estava, embarcado na unidade de resgate e avaliado, contudo o

mesmo recusou para ser encaminhado ao hospital. O condutor do Chevrolet Onix, foi

conduzido pela guarnição de resgate para a UPA.

Compareceram no local a Policia Militar para sinalização e controle do tráfego de

veículos.

Foi necessário o acionamento de um guincho tipo Munk para a retirada de um dos

veículos, devido a dificuldade de acesso e movimentação do mesmo. Os veículos foram

conduzidos para os locais indicados por seus respectivos responsáveis.