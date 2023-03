Fotos dos leitores

Poços de Caldas, MG – O leitor Fábio Terra mandou foto da Rodovia do Contorno que Ana apresentando problemas de buracos na pista A Rodovia Geraldo Martins Costa, também conhecida como Rodovia do Contorno, localizada em Poços de Caldas, MG, é uma importante via de ligação entre diversas cidades da região. Infelizmente, a qualidade da estrada tem sido motivo de preocupação para muitos motoristas, especialmente durante a noite e em dias de chuva.

Um casal que acabara de retornar de viagem teve uma experiência assustadora ao passar por um buraco na rodovia. Por muito pouco, eles escaparam de uma tragédia, pois dois pneus estouraram e a roda dianteira foi perdida. Situações como essa deixam evidente a necessidade de melhorias na infra-estrutura da estrada.

Felizmente, a administração da Rodovia Geraldo Martins Costa será concedida a uma empresa especializada, o que pode trazer melhorias significativas para a segurança dos motoristas e passageiros que trafegam pela via. Espera-se que a concessionária invista em manutenção preventiva, reparos urgentes e outras medidas para garantir a fluidez e segurança do trânsito.