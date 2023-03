Gás de cozinha tem preço reduzido em Poços

Poços de Caldas, MG – Uma pesquisa de preços de gás de cozinha realizada pelo Procon-Poços em Poços de Caldas revelou uma queda nos preços tanto para a retirada no depósito quanto para a entrega, em relação à pesquisa anterior. Em comparação com a pesquisa realizada em 15 de fevereiro de 2023, a queda foi de 0,08% para retirada no depósito e 0,53% para entrega. Já em relação à pesquisa realizada em 15 de março de 2022, a queda foi mais significativa, com redução de 7,84% para retirada no depósito e 6,56% para entrega.

Essa queda nos preços do gás de cozinha é uma boa notícia para os consumidores em Poços de Caldas, que podem economizar em um item essencial para o dia a dia. No entanto, é importante lembrar que os preços podem variar entre os diferentes pontos de venda e que é sempre recomendado fazer uma pesquisa antes de efetuar a compra.

O Procon-Poços continuará acompanhando os preços do gás de cozinha na região para garantir que os consumidores estejam sendo atendidos de acordo com a legislação e que não estejam sendo prejudicados por práticas abusivas.

Veja a tabela com os preços praticados na cidade.