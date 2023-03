Homem é preso após furtar picanha em supermercado

Poços de Caldas, MG – NEsta terça-feira (14_, às 14h08min, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto dentro de um supermercado localizado na Avenida Dr. Ubiratan Ferreira, bairro Jardim Aeroporto, em Poços de Caldas/MG.

Segundo o agente de patrimônio do estabelecimento, o autor do furto agiu de forma suspeita, olhando ao redor e para as câmeras de segurança. Em seguida, o autor se aproximou do freezer de carnes, pegou uma peça de picanha embalada a vácuo e a colocou dentro da bermuda, cobrindo com a camiseta. O solicitante acompanhou todos os atos do autor pelo circuito de câmeras e, ao passar pelo caixa, efetuou o pagamento de um pacote de biscoitos, mas saiu do estabelecimento sem pagar pela carne.

O segurança abordou o autor e o levou para uma sala reservada, onde o questionou sobre o furto. O autor confessou ter furtado a carne e, diante dos fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão do autor, que foi identificado como um jovem desocupado de 19 anos. O material furtado foi apreendido e o autor foi encaminhado, juntamente com a carne, para a Delegacia de Polícia.

A ação rápida da Polícia Militar e do agente de patrimônio do supermercado foi fundamental para a prisão do autor do furto e a recuperação do material furtado. A população pode colaborar com a segurança, denunciando qualquer atividade suspeita às autoridades competentes.