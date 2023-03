Mirante do Santa Rita recebe apresentação de capoeira

Poços de Caldas, MG – No último domingo, a cidade de Poços de Caldas foi agraciada com uma bela apresentação de capoeira no Mirante de Santa Rita. O evento foi liderado pelo contramestre Edy, que é um parceiro do município através de um projeto de incentivo à cultura.

O evento contou com a participação de várias capoeiristas, que mostraram todo o seu talento e habilidade na arte marcial brasileira. O prefeito Sérgio Azevedo e a primeira dama Maisi, juntamente com o vereador Wellington Guimarães, Paulista, também estiveram presentes no evento.

De acordo com Edy, o projeto teve início na escola Alvino Hosken e oferece aulas de capoeira e capoterapia para alunos de todas as idades. O vereador Paulista destacou que o projeto de capoeira do professor Edy é um dos principais da cidade e que o evento de domingo não poderia ter um cenário melhor.

O Mirante de Santa Rita, com sua vista panorâmica, proporcionou um ambiente maravilhoso para a roda de capoeira. Parabéns a todos os envolvidos por proporcionarem um evento tão especial para a comunidade de Poços de Caldas.

A inauguração oficial do local será Neste final de semana.