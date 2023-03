Poços de Caldas recebe encontro de treinadores das escolinhas de futebol

Poços de Caldas, MG – – No último sábado, dia 11 de março, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi palco de um encontro inédito entre treinadores de futebol das escolinhas locais. O evento ocorreu na Associação Atlética Caldense e contou com a presença do secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, do prefeito Sérgio Azevedo, do vereador Wellington Guimarães, também conhecido com

Treo Paulista, e de Fábio Paulista, atualmente assessor do secretário de Esportes.

O objetivo principal do encontro foi promover a aproximação entre as escolinhas de futebol e a administração municipal, além de destacar a importância do trabalho desenvolvido pelos treinadores para as crianças da cidade. Segundo Pelezinho, secretário de Esportes, Poços de Caldas é conhecida pelo trabalho de excelência realizado nas escolinhas de futebol e é fundamental que haja uma conversa aberta entre os profissionais e a administração para que esse trabalho continue sendo valorizado.

O futebol é uma paixão nacional e muitas crianças sonham em se tornar jogadores profissionais no futuro. Por isso, é necessário ter um cuidado especial com as escolinhas de futebol e oferecer a elas as condições necessárias para que possam desenvolver seu trabalho da melhor forma possível. O encontro com os treinadores de futebol foi apenas o primeiro de uma série que será realizada com outros profissionais de modalidades esportivas diferentes, como vôlei, basquete, handebol e ciclismo.

O vereador Paulista, que já foi treinador de escolinha, destacou a importância da união entre os profissionais para que o trabalho com os meninos seja ainda mais eficiente. O prefeito Sérgio Azevedo, por sua vez, parabenizou as escolinhas de futebol e afirmou que Poços de Caldas é a cidade que mais investe em esporte. Ele destacou a importância de se buscar meios para ajudar todas as modalidades esportivas, incluindo as escolinhas de futebol.

O encontro foi um marco importante para a cidade de Poços de Caldas e demonstra a preocupação da administração municipal em valorizar o trabalho desenvolvido pelos treinadores de escolinhas de futebol e demais modalidades esportivas. Com uma conversa aberta e transparente entre os profissionais e a administração, é possível fortalecer ainda mais o esporte na cidade e transformá-lo em uma ferramenta poderosa de inclusão social e promoção da saúde e bem-estar da população.