Servidoras municipais comemoram Dia da Mulher em evento na Urca

Poços de Caldas, MG – Um dia para comemorar e exaltar todas as mulheres que trabalham no serviço público municipal. Elas que exercem as mais diversificadas funções, seja na limpeza urbana, nas unidades de saúde, na segurança pública, nas salas de aula e também são decisivas na formatação de estratégias em suas secretarias. Trabalham em prol da comunidade, para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Hoje, as mulheres são maioria no serviço público municipal. Dos cerca de 7 mil servidores, 77% são mulheres. Uma parcela representativa destas trabalhadoras esteve presente no evento organizado pela Prefeitura, na manhã desta quarta, 15 de março, no Espaço Cultural da Urca.

Foi uma manhã recheada de orientações, sorteio de brindes e descontração, com atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Em sua fala de abertura, a secretária Ana Alice de Souza, ressaltou o valor da mulher enquanto servidora pública, agradeceu a presença de todas e também da equipe de organização do evento.

O prefeito Sérgio Azevedo destacou que no serviço público não existe diferenciação salarial para uma mesma função, exercida por homens ou mulheres. “E hoje, temos uma administração com presença feminina marcante nos cargos de primeiro escalão. Chegamos a quase 50% das vagas ocupadas por mulheres, escolhidas por sua competência no exercício de suas funções. E isto se repete nos diversos setores da Prefeitura. São elas que realmente fazem acontecer dentro da administração pública”, destacou o prefeito, agradecendo a todas pelo trabalho exercido.