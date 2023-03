Alcoa divulga instituições selecionadas para receber ACTIONs em 2023

Poços de Caldas, MG – Depois de passar por análises do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC), da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI) e do Comitê Local de Investimento Social foram selecionadas as nove instituições que serão beneficiadas com o Programa ACTION em 2023.

São quatro instituições de Poços de Caldas: Grupo de Apoio a Mulheres UBS Regional Sul, Associação Malu de Amor, Associação Poços Sustentável (APS) e Centro Integrado de Desenvolvimento de Esporte Paralímpico (Cidep); uma de Caldas (MG): Caixa Escolar Cacique José Satiro do Nascimento; e quatro de Divinolândia (SP): Sociedade Integrada Gente Amiga, Lar da Criança de Divinolândia, Associação dos Cafeicultores de Montanha de Divinolândia (Aprod) e Creche Sueli Raimundo Gonçalves.

Este ano, a Alcoa Poços de Caldas recebeu 80 solicitações. Além das nove, mais três – uma de cada cidade – foram escolhidas para integrar a lista de espera, caso alguma das instituições não tenha sua documentação aprovada: Casa do Caminho (Poços de Caldas), Associação dos Moradores da Comunidade Santa Cruz (Caldas) e Escola Municipal de Ensino Básico José Pereira da Silva (Divinolândia),

O Programa ACTION – sigla em inglês para “Alcoanos unindo-se em nossas vizinhanças” – é realizado desde 2001 pelo Instituto Alcoa, tendo beneficiado na região de Poços de Caldas, 141 instituições com o trabalho de cerca de três mil e quinhentos voluntários e a doação de R$ 1,2 milhão.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o trabalho voluntário em equipe e está aberta aos colaboradores diretos e indiretos e familiares. As ações comunitárias têm a duração de quatro horas e estão alinhadas, prioritariamente, às áreas de educação e geração de renda, em organizações sociais, escolas, espaços públicos etc.. Além de ganhar com o trabalho dos voluntários, as instituições beneficiadas com ACTIONs recebem uma doação do Instituto Alcoa no valor de R$ 10 mil, para investimento interno.

“Se somarmos o tempo dedicado pelos nossos colaboradores nestes 21 anos que o Programa é realizado, chegamos a mais de 14 mil horas de trabalho voluntário”, destaca Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas. “Este resultado é tão importante quanto os recursos financeiros. Temos muitos exemplos de voluntários que, após o ACTION, se envolveram e se tornaram membros ativos das instituições, atuando nas suas diretorias e contribuindo com seus conhecimentos técnicos e experiência profissional”.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).