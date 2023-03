“Minha meta é deixar a Caldense na elite do futebol mineiro”, diz Oliveira

Poços de Caldas, MG – A Caldense abriu as portas do Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos para a imprensa após quase duas semanas de treinos fechados. O time se prepara para disputar o “Torneio da Morte”, que visa evitar o rebaixamento no Campeonato Mineiro. A equipe estreia neste sábado contra o Democrata de Sete Lagoas, na casa do adversário. O técnico Thiago Oliveira está confiante de que a Caldense irá conseguir seu objetivo de permanecer na elite do campeonato.

Thiago Oliveira destacou que a equipe buscou reforços importantes e experientes para o torneio, que chegam com uma grande bagagem e vão ajudar muito. O treinador ressaltou que o trabalho nos últimos dias foi forte e que os atletas estão conscientes do que precisam fazer dentro das quatro linhas.

Apesar de disputar um torneio contra o rebaixamento, Thiago Oliveira garante que não falta motivação para o time, que está trabalhando firme e forte com muita luta e entrega. Ele destaca a importância do clube, da cidade e da estrutura fantástica que a Caldense possui. Para o técnico, este triangular final é o campeonato mais importante da sua vida e o único objetivo é deixar a Caldense na primeira divisão.

A competição já teve uma partida e a Patrocinense venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2×0 no último final de semana. Questionado se o resultado aumenta a pressão para a Caldense, o treinador negou, afirmando que não há pressão e que o campeonato é difícil, mas a equipe está preparada e confiante em fazer grandes jogos.

Na atividade realizada ontem, Thiago Oliveira buscou acertar o time e dar entrosamento para os novos reforços, com um treino de finalização na parte final. O técnico destaca que a busca pelos reforços foi uma verdadeira guerra nos bastidores e que a Caldense conseguiu levar vantagem sobre os outros times. O time viaja hoje pela manhã e realiza um treino amanhã em Patrocínio antes da estreia no torneio contra o Democrata de Sete Lagoas.

(PVC)