Ganhador do prêmio da Lotofácil, concurso 2763, é de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na última quarta-feira, dia 15 de março, o concurso 2763 da Lotofácil teve dois ganhadores. Um dos sortudos é da cidade de Poços de Caldas. Ele fez uma aposta simples no valor de R$ 2,50 na Lotérica Estação da Sorte, localizada na Avenida João Pinheiro. Essa aposta acertou os 15 números sorteados e, por isso, o ganhador irá receber um prêmio de R$ 789.595,98. Além disso, outra aposta vencedora foi feita na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul.

A Lotofácil é um jogo fácil de apostar e de ganhar. O jogador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante e pode ganhar prêmios acertando de 11 a 15 números. Também é possível deixar que o sistema escolha os números através da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta em até 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. Com o prêmio total de R$ 1.579.191,96, cada ganhador irá receber uma quantia de R$ 789.595,98.