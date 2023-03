Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quinta-feira, 16

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 16, é de céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta quinta-feira é de 8 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Esta quinta-feira, 16, será mais um dia com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte de Minas Gerais. No Oeste do estado, as pancadas de chuva decorrem da atuação de áreas de instabilidade. No Norte e Leste, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade leva a ocorrência das típicas pancadas de verão.



Nas demais regiões mineiras, variação de nebulosidade apenas com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas permanecem estáveis, podendo chegar a 35°C no Norte.