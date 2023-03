Proprietários terão até dia 27 de março para tirarem trailers do centro da cidade

Poços de Caldas, MG – Os proprietários de trailers de lanche em Poços de Caldas, têm até o dia 27 de março para saírem do centro da cidade. Essa determinação foi dada pelo Ministério Público e será fiscalizada pela administração municipal. Os trailers não poderão mais comercializar seus produtos no espaço público, e caso queiram continuar vendendo, precisarão participar de uma licitação pública ou conseguir um espaço no novo projeto para o local.

No dia em que as obras para a construção da futura Alameda Poços começaram, os proprietários de trailers tentaram impedir a poda das árvores e parar a obra. Depois de muita discussão, um grupo de comerciantes e sua advogada foram recebidos pela procuradora geral do município, Vanessa Gavião, que reiterou a necessidade de retirada dos trailers.

A comerciante Adriana Nascimento de Souza, proprietária do trailer Ki Delícia, expressou sua insatisfação e pediu mais diálogo com o Executivo.

O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, se pronunciou sobre a questão dos trailers de lanche em uma live realizada recentemente. Ele enfatizou que há mais de 10 anos todos os proprietários de trailers foram notificados sobre a necessidade de sair do centro da cidade, e que não foi uma surpresa para eles. Alguns proprietários que adquiriram seus trailers após esse período podem não ter sido informados, mas isso não muda a situação irregular em que se encontram.

Segundo o prefeito, foram propostos 22 espaços alternativos para que os proprietários de trailers continuassem seus negócios, mas eles não aceitaram e optaram por lutar pela permanência no espaço público. A situação se agravou quando os proprietários de trailers procuraram vereadores de oposição que por politicagem abraçaram a causa. Procuraram ainda a justiça, mas acabaram perdendo em duas instâncias.

A administração municipal não pode permitir a permanência dos trailers no centro da cidade devido à ilegalidade da situação, e caso permitisse, o prefeito poderia ser processado. A lei não permite que os trailers voltem ao espaço público após as obras de construção da Alameda Poços. O prefeito ressaltou que os diálogos estão abertos, mas sem politização e sem a presença de vereadores de oposição.

Ele finalizou dizendo que a licitação para os espaços alternativos será justa e aberta a todos os interessados, sem qualquer tipo de vantagem. Sérgio Azevedo está aberto ao diálogo, mas dentro dos limites da lei e do bom senso. Ele acredita que a situação será resolvida de forma satisfatória para ambas as partes e que o centro da cidade ficará ainda mais bonito após a conclusão das obras da Alameda Poços.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA