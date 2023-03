Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Frooty discutem projetos futuros

Poços de Caldas, MG – Representantes da empresa Frooty, instalada no Distrito Industrial, se reuniram com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho nesta quarta-feira (15) para falar de projetos futuros. A reunião aconteceu na sede da secretaria com presença do secretário da pasta, Franco Martins, do gerente industrial da Frooty, Marcus Vinicius Oliveira, do gerente tributário da empresa, Cícero Luna, da gerente de atendimento às empresas da Sedet, Letícia Isabele da Silva, e do gerente de projetos da secretaria, Gusto Cotrim. A Frooty, empresa líder de mercado no ramo de açaí, funciona no DI há de 5 anos.