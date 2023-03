Unimed Poços doa mais de R$2 mil a ABACO

Poços de Caldas, MG – Na tarde de ontem (14), a liderança da Unimed Poços realizou a entrega de um cheque simbólico no valor de R$2.571,00 para a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO). O valor foi arrecadado durante o Programa de Integridade, que contou com a participação dos colaboradores e cooperados.

De acordo com o presidente voluntário da ABACO, a doação será utilizada para ampliar os atendimentos. “Iniciativas como essa é super importante para nós, pois conseguimos equipar muito mais as nossas aulas, com uma experiência muito assertiva aos jovens atendidos. Hoje atendemos mais de 70 famílias e iniciaremos as atividades de contraturno escolar com 50 crianças. Inclusive, me coloco à disposição para quem quiser conhecer nosso trabalho” afirma Gustavo Bonafé.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Durante dois meses, a Unimed Poços realizou a campanha “Pegue e Pague”, onde cooperados, colaboradores e prestadores de serviços podiam pegar sorvetes disponibilizados no Espaço de Convivência da cooperativa e pagar através de PIX ou depositando o dinheiro diretamente em uma urna.

ABACO

A Associação Beneficente de Apoio à Comunidade – ABACO é uma associação beneficente, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e cultural. Atualmente é responsável pelo atendimento de mais de 70 famílias em situação de vulnerabilidade social da zona sul de Poços de Caldas.