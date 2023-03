Segunda rodada do programa Compete Minas acontece em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (17), acontece em Poços de Caldas a 2ª rodada do programa Compete Minas, programa do Estado de Minas Gerais com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas (SEDET.)

O evento acontece às 18h na rua Prefeito Chagas, 539, aberto a toda a população e conta com a presença do subsecretário, Bruno Araújo Oliveira, da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais.

O Compete Minas busca impulsionar os setores econômicos do Estado e aproximar as instituições de ensino e pesquisa à iniciativa privada.

Dividido em duas linhas, a primeira intitulada Empresas, disponibiliza na segunda rodada mais de R$80 milhões para a iniciativa privada, startups e cooperativas mineiras desenvolverem projetos de inovação tecnológica em produtos ou processos de maneira independente, ou em parceria com outras instituições.

Já a segunda linha, Tríplice Hélice, voltada para as instituições de ciência e tecnologia (ICT), prevê um aporte na segunda rodada de mais de R$80 milhões para universidades públicas e privadas realizarem projetos de pesquisa e inovação em parceria com o setor privado.

Para o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o programa, é uma importante ação do Governo de Minas para estimular o crescimento das empresas no Estado. “Ao incentivar acesso a recursos para inovação junto ao setor privado, o Estado se posiciona como amigo do empreendedor, impulsionando empresas a criarem diferenciais para enfrentar a concorrência. O Compete Minas oferece melhores condições para que empreendimentos mineiros se desenvolvam e, consequentemente, contribuam para gerar oportunidade de emprego e renda aos mineiros”, enfatiza o secretário Passalio.

Segundo Franco Martins, secretário interino da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o encontro visa trazer informações para que mais pessoas conheçam o programa e participem. “O objetivo agora na segunda rodada é promover um significativo aumento dos projetos e atividades de inovação, bem como o incremento da competitividade das empresas e da economia mineira.”

SERVIÇO

Dia: 17 de março

(sexta-feira)

Às 18 horas

Local: Rua Prefeito Chagas, 539 – Centro

Inscrições: https://www.sympla.com.br/2-rodada-do-compete-minas__1918771

Informações:

3697-2060

*Obs: Necessário

inscrição para

entrada no evento *