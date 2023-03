Clínica-escola de Psicologia da PUC inicia atendimento a famílias de autistas

Poços de Caldas, MG – A PUC Minas Poços de Caldas e a Unimed estabeleceram uma parceria no início deste mês com o objetivo de oferecer serviços de atendimento psicológico às famílias de pacientes do Espaço MultiTEA da cooperativa de saúde. A Clínica-escola de Psicologia da Universidade é o local onde os atendimentos são realizados pelo serviço de Acolhimento e Orientação Familiar – Atendimento Breve às Famílias do MultiTEA, criado especificamente para este propósito.

Os alunos do sétimo período do curso de Psicologia são os responsáveis por prestar os atendimentos, que integram os estágios obrigatórios de sua formação. A supervisão docente é feita pela Profª. Drª. Regiane de Souza Quinteiro, coordenadora do Curso e responsável pelas ações desenvolvidas na Clínica-escola por meio da parceria firmada com a Unimed.

O objetivo do serviço é oferecer um espaço de escuta e acolhimento às famílias de crianças e jovens com TEA, além de possíveis orientações acerca do dia a dia com seus filhos, considerando suas relações em ambiente escolar e os serviços de saúde, uma vez que são atendidas por uma equipe multidisciplinar.

O grupo de trabalho responsável pelos atendimentos já realizou reuniões de formação e planejamento e agora inicia a dinâmica de psicoterapia breve com as famílias, que envolve um número limitado de sessões. Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio e encaminhamento da Unimed. Para obter informações adicionais, as pessoas podem entrar em contato com a Clínica-escola de Psicologia através do telefone/WhatsApp (35) 3729-9288.