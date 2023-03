Cometa lança linha conectando Poços ao Aeroporto Internacional de Guarulhos

São Paulo, SP – A Viação Cometa lança na segunda-feira (20), de forma pioneira, uma linha de ônibus que conecta Poços de Caldas (MG) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). O trecho inédito foi criado pela empresa com o objetivo de facilitar a conexão entre os passageiros das regiões sul de Minas Gerais e de outras três cidades de São Paulo que precisam ir ao aeroporto, além de promover uma integração rápida entre os modais aéreo e rodoviário.

A rota será operada diariamente e, neste primeiro momento, haverá um horário partindo do aeroporto e outro de Poços de Caldas. As saídas dos ônibus serão realizadas no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, às 17h. Já as saídas da rodoviária da cidade mineira ocorrerão sempre às 7h. Tanto na ida quanto na volta, serão atendidos também os municípios de Campinas, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista e Águas da Prata. O tempo estimado de viagem é de cerca de 6 horas.

De acordo com o diretor comercial e operacional da Viação Cometa, Leandro Zulião, a demanda por uma linha direta entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos e Poços de Caldas foi algo observado a partir das constantes pesquisas realizadas com os clientes que viajam pela empresa. “Sem essa opção, muitos só conseguiam chegar ao local em carros de passeio, táxis ou fazendo baldeações em outras cidades. Já temos linhas com saída de hora em hora de Poços de Caldas em direção a São Paulo, mas para chegar ao aeroporto era preciso um deslocamento de pouco mais de 20 km. O intuito é trazer ainda mais conforto para os usuários, com a segurança de descerem do ônibus já dentro do terminal”, complementa.

Serviço

Início da operação: 20 de março

Horário de partida do aeroporto: 17h

Horário previsto de chegada a Poços de Caldas: 21h50

Horário de partida de Poços de Caldas: 7h

Horário previsto de chegada ao aeroporto: 13h30

Preço da passagem (nos dois sentidos): R$ 101,00