Funcionários da Puc/Poços são roubados e agredidos no estacionamento de instituição

Poços de Caldas, MG – Na noite de quarta-feira (15), um roubo ocorreu no estacionamento da Faculdade PUC, em Poços de Caldas/MG, deixando duas vítimas, um homem e uma mulher, ambas funcionários da instituição. Segundo as vítimas, eles foram abordados por dois indivíduos armados com uma faca que os ameaçaram e agrediram, obrigando-os a entregar seus pertences, incluindo uma motocicleta Yamaha/XTZ150 Crosser ED com dois capacetes.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou um intenso rastreamento para localizar e prender os autores do roubo. No entanto, até o momento, eles ainda não foram encontrados. A polícia segue empenhada em solucionar o caso e garantir a segurança da comunidade.

É lamentável que incidentes como este ainda ocorram em nossa sociedade. Esperamos que as vítimas possam se recuperar do trauma sofrido e que a polícia consiga identificar e prender os responsáveis pelo crime, para que sejam devidamente punidos.