Motorista morre em acidente na Serra de Campestrinho, próximo a Danone

Poços de Caldas, MG – Na noite desta sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento de um caminhão carregado com cebola e batata, que ocorreu enquanto o veículo descia a serra de Campestrinho (SP), próximo à fábrica da Danone, na zona Oeste de Poços de Caldas, no Sul de Minas. Infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

De acordo com informações dos Bombeiros, o caminhão trafegava no sentido Campestrinho/Poços de Caldas. Ao chegar no local do acidente, os militares isolaram a área e iniciaram os procedimentos de resgate da vítima, que ficou presa às ferragens. Após cerca de uma hora e quarenta minutos de trabalho, os Bombeiros não conseguiram salvar o motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente no local para prestar assistência, mas a médica de plantão atestou o óbito da vítima, cuja idade não foi divulgada.

O acidente não afetou o trânsito na região, mas é um lembrete para todos os motoristas sobre a importância de dirigir com cuidado e respeitar as leis de trânsito para evitar tragédias como essa.

Até o fechamento desta matéria o nome do motorista não havia sido divulgado.

TEXTO – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA

FOTOS – MARCOS CORRÊA