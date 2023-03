Partage Shopping Poços de Caldas comemora a chegada de 8 novas operações

Poços de Caldas, MG – O Partage Shopping Poços de Caldas comemora o anúncio de oito novas operações, sendo que três delas já inauguraram: Jin Jin, Nutty UP e Campinas Celulares. As outras cinco marcas – Barbearia Moderna, Cineflix, Empório Mineiro Cheirin Bão, Óticas Carol e Banoffee Torteria – abrem suas portas nos próximos meses.

“Primeiro e principal shopping center da região, o Partage Shopping Poços de Caldas não para de crescer”, celebra o superintendente Dennison Coelho. “A chegada de importantes marcas reforça o nosso compromisso de diversificar e melhorar o mix de operações, oferecendo mais e melhores opções para moradores, turistas e visitantes.”

A Campinas Celulares tem mais de 15 lojas e quiosques que oferecem uma completa linha de acessórios para tablets e smartphones, além de itens gamers e de informática. Já a Nutty UP é ponto de venda de castanhas e nozes caramelizadas e glaceadas, produzidas de forma artesanal.

Localizada na praça de alimentação, a Jin Jin é a maior rede de culinária asiática fast-food do Brasil, com mais de 70 unidades distribuídas em 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

NOVAS OPERAÇÕES

O setor de alimentação ainda vai ganhar a Banoffee Torteria, marca poços-caldense especializada na tradicional sobremesa de origem britânica, e o Empório Mineiro Cheirin Bão, franquia de cafés especiais com mais de 400 cafeterias.

Maior rede do setor ótico do País, segundo ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a Óticas Carol se diferencia por oferecer as melhores marcas a preços acessíveis e com forma de pagamento facilitada. A loja do Partage Shopping Poços de Caldas se juntará às mais de 1460 do grupo.

Outra nova operação será a Barbearia Moderna, que conta com duas unidades no centro da cidade e busca no empreendimento a possibilidade de expandir o negócio, apostando em novidades.

“Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostram que as vendas do setor aumentaram 20,5% em 2022, se comparado a 2021. Descontada a inflação de 5,8%, o crescimento real foi de 14,7%, acima do que foi registrado no comércio de rua, que teve alta de 4,9%. Os números apontam para uma nova fase de crescimento, com boas oportunidades para investimento”, finaliza Coelho.

NOVO CINEMA

Em breve a Cineflix assumirá o complexo cinematográfico do shopping. As reformas já começaram e preveem criação de sala vip, instalação de poltronas reclináveis e implantação de tecnologia 3D e Dolby Digital – um sistema que cria a sensação imersiva e tridimensional, emitindo sons fiéis à realidade.