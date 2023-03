Prefeitura realizará melhorias na área de transbordo de lixo coletado na cidade

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira (15), o secretário municipal de Serviços Públicos, Celso Donato, acompanhado do secretário de Obras, José Benedito Damião, realizaram uma visita técnica para acompanhar a necessidade das obras de melhorias a serem realizadas na área de transbordo do lixo coletado na cidade.

O engenheiro ambiental da secretária de Serviços Públicos, Carlos Alberto Battesini, também esteve no local e ressaltou a importância das melhorias. “As benfeitorias fazem parte de um pacote de providências que estão sendo tomadas a fim de tornar a disposição final dos resíduos sólidos coletados na cidade mais segura, atendendo desta forma as determinações da Legislação Ambiental”.

O secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, salientou que além de atender as determinações legais, as obras que serão realizadas no local, irão impactar diretamente na melhora das condições de trabalho dos colaboradores que atuam no transbordo. “Iremos executar a ampliação da pavimentação dos pátios com o cercamento da área com alambrados proporcionando mais segurança ao local, será concomitantemente feita a cobertura da área de descarte bem como a instalação da rede elétrica para iluminação do pátio fazendo com que a operação possa ser realizada no período noturno, haverá a construção de depósito para ferramentas e ainda instalações de apoio para nossos colaboradores, como banheiros com vestiário e cozinha com refeitório”, explicou Donato.

Encontra-se em fase final de elaboração no setor de engenharia da secretaria de Serviços Públicos e secretaria de Obras o projeto com as intervenções, que sendo concluído, será realizada licitação para contratação de empresa para execução.

A previsão é que até o final de 2023 as obras de melhorias estejam concluídas.