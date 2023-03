Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta sexta-feira, 17

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 17, é de céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva a tarde. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta sexta-feira é de 6 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Nesta sexta-feira, 17, prevalece sol entre muitas nuvens em Minas Gerais. O transporte de umidade de origem oceânica para o interior favorece a variação da nebulosidade em todo o estado.

As típicas pancadas de verão se restringem praticamente ao Triângulo Mineiro, contudo, chuvas isoladas podem ocorrer na faixa Leste e no Sul. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras.

.