Rede pop tem encontro sobre serviços realizados pela Unidade de Pronto Atendimento

Poços de Caldas, MG – Foi realizado na secretaria de Promoção Social na semana passada o 2.º Encontro da REDE POP. Os encontros acontecem mensalmente com os equipamentos que trabalham com o público em situação de rua e em cada encontro são abordadas diferentes temáticas.

Nesta reunião, foram convidados os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, Ximena Junqueira Rodrigues; enfermeira responsável técnica da UPA e Rafael Franklin, assistente social da UPA, para dialogarem com funcionários das Casas de Passagem, Abrigos, Centro POP, Abordagem Social, Vigilância Socioassistencial e representantes da Secretaria de Promoção Social.

Os convidados apresentaram os serviços prestados pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas no município de Poços de Caldas, destacando que a unidade é referência para outros municípios como Caldas, Santa Rita de Caldas e Ipuiúna, sendo caracterizada como uma Unidade de Pronto Atendimento porte III, com uma população na área de abrangência de 200 a 300 mil pessoas, realizando cerca de 600 atendimentos diários e possuindo leitos de observação, leitos de UTI e setores de Pronto Atendimento, Procedimentos, Apoio Diagnóstico e Terapêutico.

Por fim, os profissionais apresentaram demandas específicas da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, destacando as conexões, dificuldades e potencialidades na relação Saúde/Promoção Social.

De acordo com Cristovão Vicente, psicólogo do Centro POP, foi um evento que estreitou o relacionamento entre as áreas da Saúde e da Promoção Social, visando sempre o benefício da população poços-caldense nos âmbitos da promoção da saúde e da proteção social.