Nesta semana a prefeita Elisa Araújo, iniciou uma extensa agenda em Belo Horizonte (foto) para tratar de assuntos relacionados ao gasoduto e investimentos que poderão vir na sua esteira, como planta de amônia, termelétrica e outras empresas que dependem do gás para produção, gerando emprego e renda para a população de Uberaba e região. Esse grande movimento é uma política de Estado que tem apoio da Fiemg e Governo de Minas, que aderiram à proposta da frente em prol do desenvolvimento econômico de Uberaba e região e de outros estados que poderão se beneficiar do gás. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Fabriciano

Embora seja um imposto estadual, 50% da arrecadação do IPVA vai para o município de origem do veículo, em Fabriciano, o recurso é destinado para obras de mobilidade urbana. Otimizar a tributação pública é fundamental para desenvolver a cidade, garantir investimentos e melhorar a vida do cidadão. Mas como aumentar a arrecadação, sem pesar no bolso do contribuinte? Para resolver esta questão, a Prefeitura de Coronel Fabriciano inicia uma campanha para incentivar o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). O objetivo é reduzir a inadimplência e aumentar o número de veículos emplacados na cidade. A iniciativa é encabeçada pela Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária. (Jornal ClassiVale – Ipatinga)

Papagaios

O governador Romeu Zema anunciou em Papagaios, na região Central do estado, início das obras de pavimentação de 45 quilômetros da rodovia MG-060, no trecho Papagaios-Pompéu. A intervenção, que contará com investimentos que podem ultrapassar R$130 milhões, é a maior dentro de um conjunto de seis projetos rodoviários para a região atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Outra novidade apresentada pelo governador foi o depósito de R$ 32 milhões para o fortalecimento da Saúde e da Assistência Social em 25 municípios da Bacia do Rio Paraopeba. (Jornal Gazeta de Varginha – Varginha)

Araxá

A Prefeitura Municipal de Araxá está unindo modernidade à educação. Para reforçar a segurança dos alunos que utilizam o transporte escolar rural diariamente, a Secretaria Municipal de Educação realiza o monitoramento dos trajetos de cada veículo escolar. O sistema de monitoramento é realizado via mapeamento por GPS desde 2021, gerando economia e transparência do serviço prestado. Com a instalação do sistema de rastreamento veicular, é possível controlar os deslocamentos e horários das paradas, verificar se a rota foi cumprida corretamente, receber alertas em caso de excesso de velocidade, acidentes, entre outras situações. (Correio de Araxá)

Belo Horizonte

Com o objetivo de estruturar, capacitar e promover o turismo da fé no estado, o Governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e de Desenvolvimento Social, Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, apresentou, no Museu Mineiro, o Plano Estadual de Bens Culturais da Fé e sua Promoção Turística e o projeto turístico Minas Santa para divulgar as programações da Semana Santa. As iniciativas visam posicionar Minas entre os principais destinos de fé do país por meio da divulgação e promoção de experiências desse segmento nas redes sociais e no Portal Minas Gerais, bem como com ações em feiras de expressividade nacional e Internacional. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Caeté

ASecretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio lançou a exposição Bainhas de Maria, um projeto de salvaguarda do patrimônio imaterial caeteense realizado pela Prefeitura de Caeté, em parceria com o Museu Regional, o grupo de bordadeiras do museu e o grupo Historiarte. A exposição ficará aberta para visitação no Museu Regional até 31 de maio, e tem como objetivo promover o reconhecimento e a valorização da Bainha Aberta, bem registrado no município de Caeté, além de difundir os conhecimentos e os traços característicos desse importante saber caeteense. Os bordados, produzidos em um trabalho conjunto entre os grupos de artesãs, apresentam o tema de Nossas Senhoras de Caeté. (Jornal Opinião Caeté – Caeté)

