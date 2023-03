Caldense faz seu primeiro jogo pela repescagem neste sábado contra o Democrata-SL

Poços de Caldas, MG – A Caldense fará sua primeira partida no triangular de repescagem do Campeonato Mineiro neste sábado às 18 horas contra o Democrata-SL na Arena do Jacaré em Sete Lagoas-MG. A partida será exibida ao vivo com imagens pelo YouTube da NSports, parceira da FMF. A delegação alviverde sairá de Poços na quinta-feira às 7 horas da manhã e treina no campo Serrinha na sexta pela manhã.

Estão disputando o triangular de repescagem Caldense, Democrata-SL e Patrocinense. Todos jogam contra todos, ida e volta. Os pontos obtidos na primeira fase não são considerados no torneio. Os cartões também são zerados. O time que mais pontuar ao final das quatro partidas permanece na elite do futebol mineiro, os outros dois irão disputar o Módulo II em 2024.

A primeira partida do torneio aconteceu no último domingo, o Patrocinense venceu o Democrata em casa por 2 a 0. O confronto foi acompanhado de perto por diretores e integrantes da comissão técnica alviverde, que estiveram em Patrocínio para observar os adversários.

“É uma competição totalmente diferente. Não podemos errar. Temos que ter experiência, qualidade. Pode ter certeza que vamos lutar muito. A Caldense é muito grande, uma torcida imensa e maravilhosa. Estamos trabalhando todo dia para corrigir os erros e vamos lutar pra caramba para que a gente consiga deixar a Caldense na primeira divisão”, falou o técnico Thiago Oliveira.

Retrospecto

No século XXI Caldense e Democrata mediram forças em nove jogos, sendo 04 vitórias da Caldense, 02 empates e 03 vitórias do Democrata. As equipes fizeram jogos marcantes pela semifinal da Taça Minas Gerais de 2005, onde a Veterana eliminou o Jacaré nos pênaltis no jogo de volta, avançou para a final diante do América e foi vice-campeã. As últimas vezes em que os times se enfrentaram foi pelo Módulo II de 2009, competição em que a equipe alviverde foi vice-campeã e conquistou o acesso ao Módulo I.

Arbitragem

Juiz: Murilo Francisco

Misson Júnior

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Marcyano da Silva Vicente

Quarto árbitro:

Adílio Ribeiro da Silva

Analista:

Ângelo Antônio Ferrari

VAR: Leonardo Rotondo Pinto, Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (AVAR1), Joel Tolentino Damata Júnior (Observador).

CONFRONTOS

27/02/2005: Caldense 2-1 Democrata-SL

27/11/2005: Caldense 1-0 Democrata-SL

30/11/2005: Democrata-SL 2-1 Caldense

(3-4 nos pênaltis)

15/02/2006: Democrata-SL 2-0 Caldense

10/09/2006: Democrata-SL 1-1 Caldense

30/10/2006: Caldense 1-1 Democrata-SL

25/03/2007: Caldense 0-1 Democrata-SL

21/02/2009: Democrata-SL 0-4 Caldense

15/04/2009: Caldense 2-0 Democrata-SL