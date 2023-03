Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste sábado, 18

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 18, é de céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva a tarde. Temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para este sábado é de 5 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Neste sábado, 18, prevalece sol entre muitas nuvens em Minas Gerais. As típicas pancadas de verão se restringem praticamente ao Triângulo Mineiro, contudo, chuvas isoladas podem ocorrer na faixa Leste e no Sul. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras.