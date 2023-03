Veículo com rodas danificadas é encontrado abandonado na MGC 267, KM 531

Poços de Caldas, MG – Na madrugada deste sábado (18), por volta das 03h30min, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência na MGC 267, KM 531, em Poços de Caldas.

De acordo com as informações recebidas, um veículo VW/T-CROSS, de cor cinza, havia sido abandonado na contra mão de direção da via. Ao chegar no local, a equipe da PM encontrou o veículo trancado, com as rodas dianteira e traseira do lado esquerdo danificadas e sem o condutor presente.

Após consulta a um sistema informatizado, foi constatado que o veículo pertence ao estado de São Paulo, não possui registro de furto ou roubo, e se encontra devidamente licenciado.

Devido à falta de iluminação no local e ao risco que o veículo apresentava para a segurança dos usuários da via, a equipe decidiu remover o automóvel até um pátio credenciado. Além disso, foram lavrados os Autos de Infração de Trânsito (AITs) necessários para o caso.

A equipe da PM Rodoviária agiu de forma rápida e eficiente para garantir a segurança da população e do trânsito na região.