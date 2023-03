Fotos do leitor: trecho com defeito na rodovia Poços/Andradas

Poços de Caldas, MG – O leitor Fábio Terra enviou uma foto de um defeito na pista da rodovia Poços/Andradas, relatando que há um trecho com problemas na estrada que liga as cidades de Poços e Andradas. É importante destacar que os motoristas que transitam por essa via devem estar atentos a esses trechos com defeitos, uma vez que não há sinalização indicando o perigo.

É fundamental que os responsáveis pela manutenção da rodovia realizem uma vistoria no local o mais breve possível, a fim de garantir a segurança dos usuários da via. Além disso, é necessário que sejam tomadas medidas para sinalizar adequadamente a área com defeito, alertando os motoristas e minimizando o risco de acidentes.

É importante lembrar que a conservação das estradas é essencial para garantir a segurança de todos que trafegam nelas. Por isso, é fundamental que haja um investimento contínuo na manutenção das rodovias, a fim de evitar problemas como o relatado pelo leitor Fábio Terra. A nova concessionária deve ser alertada para o problema.